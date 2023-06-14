路透社報導，眾院以422票贊成、0票反對通過這項不具約束力的決議。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）指控美國公民格什科維奇在莫斯科以東約1800公里的葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）蒐集軍事機密，今年3月以間諜罪名逮捕他；格什科維奇與華爾街日報都否認相關指控。

他的審前羈押原定5月29日到期，法院上個月將拘留期延長至8月30日。

美方表示，格什科維奇遭到不當拘留，要求俄羅斯立即釋放他。

華爾街日報總編輯塔克（Emma Tucker）和華爾街日報出版人與道瓊公司（Dow Jones & Company）執行長拉圖爾（Almar Latour）在書面聲明中表示：「我們讚賞國會兩黨支持爭取讓伊凡（格什科維奇）獲釋的最新舉措。他遭遇不當拘留是對新聞自由的打擊，這對任何重視自由社會的人而言都很重要。在他獲得自由前，我們不會放棄。」

這項決議不具法律效力，但支持者表示，這凸顯了各界大力支持讓格什科維奇及其他被關押在俄羅斯的美國公民和居民重獲自由，包括自2018年12月遭拘留至今的美國前陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）。

眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）呼籲兩黨支持這項決議時說：「我要向伊凡的朋友、同事，特別是與我碰面的家屬保證，我們每天都會堅持奮鬥，直到把他帶回來。」

在格什科維奇遭拘留之際，華府與莫斯科之間的關係因俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭及美國支持烏方而陷入冷戰以來最低點。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1120614