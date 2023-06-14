綜合法新社、美國有線電視新聞網（CNN）及微軟國家廣播公司（MSNBC）報導，川普在佛羅里達州邁阿密（Miami）出庭應訊後，返回他位在新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）的高爾夫俱樂部。他說：「今天，我們目睹了我國史上最為邪惡、最令人髮指的濫權行為。」

他在支持者面前痛批拜登政府說：「看著實在讓人傷心。腐敗的現任總統，在他輸得很慘的總統選戰期間，以各項虛假和捏造罪名逮捕他的頭號競爭對手，一些他和其他多名總統都會是有罪的罪名。」

川普今天稍早在佛州邁阿密聯邦法院出庭應訊，對37項刑事犯行概不認罪；他是美國史上第一位面對聯邦指控的前總統。

川普還說：「這是一種政治迫害，這簡直就是法西斯或共產國家的行為。」

同時，川普再一次不實宣稱，根據「總統文件法」（Presidential Records Act），他有權保留機密文件，「我有保留這些文件的一切權利」。

僅僅數個月前，川普才因另一起封口費案遭紐約曼哈頓大陪審團起訴。

川普14日將過77歲生日，他今天語氣很酸地對新澤西州支持群眾說：「多棒的一個生日，是不是？」

他說，他的孫子女們早上有祝他生日快樂，而他告訴他們，「我剛被起訴，他們要（求刑）400年左右，如果全加起來的話」。他這席話引來台下觀眾的笑聲。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120614