高雄市刑警大隊溯源追查毒販，發現毒販據點隱匿在美濃區，攻堅逮捕劉姓男子，雖然他鑽入房屋夾縫，仍被員警揪出圍捕，警方在多棟房屋搜毒，更請來警犬支援，順利聞出毒品位置，劉嫌只能乖乖認栽。

保三總隊警犬協助搜索。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市政府警察局刑事警察大隊第八隊於去年底偵辦一起販毒案，分析相關情資溯源，發現57歲的劉姓犯嫌長期於旗山、美濃地區販毒，藏身於郊區並架設多支監視器，藉以躲避追查。

專案小組歷經多日蒐證，見時機成熟後，6日前往美濃區搜索，打赤膊的劉嫌見警方上門攻堅，隨即爬上頂樓逃竄，並躲藏在透天厝夾縫中，員警兵分多路圍捕，最終他才放棄抵抗，現場除逮捕劉嫌，還有另名在場33歲蘇姓毒販。

警方於現場查扣毒品。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

他藏匿毒品地點範圍廣闊且隱密，甚至連他自己可能都忘寄藏哪，因此請求保安警察第三總隊2隻警犬協助搜索，順利查扣5包海洛因、37包毒品安非他命、3包大麻、電子磅秤、海洛因壓模器、夾鏈袋、毒品咖啡包分裝袋、新臺幣3萬6000元、手機、平板電腦、監視器等證物。全案依毒品危害防制條例罪嫌，移送橋頭地方檢察署偵辦。

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