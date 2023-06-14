2025年臺灣將進入超高齡社會，老人保護的議題也隨之浮現－近年老人保護通報案件數逐年增加。其中，防暴聯盟更觀察到65歲以上受害者中，女性占62％以上，顯示女性高齡者遭家暴現象須特別重視，此事實也呼應今年聯合國的老人虐待警醒日活動主題「解決高齡族群中的性別暴力」。

為提升大眾對老人保護議題的重視，聯合國於2011起訂定每年6月15日為「世界老人虐待警醒日」。（林良齊翻攝）

為提升大眾對老人保護議題的重視，聯合國於2011起訂定每年6月15日為「世界老人虐待警醒日」(World Elder Abuse Awareness Day WEAAD)，社團法人台灣防暴聯盟已連續 4 年投入響應，今年防暴聯盟以「歲月藥鋪－給每個人愉快老化的良藥帖」為題，進行一系列警醒日的倡議活動，我們期待看見「關懷趁早，幸福到老」的高齡友善社會。

防暴聯盟說，今年6月時曾發生照顧者虐待失智長者的案件，為了不讓長者走動，以繩子綑綁雙手、以毛巾塞入嘴巴等行為阻止長者反抗，造成長者身上有多處受虐傷痕；防暴聯盟也提供「療癒小錦囊」，讓大眾發現身邊長者遭受不當虐待時，能透過各項社會資源協助通報，亦多一層思考你我的難處。共同維護長者安全，化解老人受虐問題，打造全齡共好環境。

防暴聯盟今年以「歲月藥鋪－給每個人愉快老化的良藥帖」為題，在臉書互動遊戲中，置入老人保護案件的不同樣態，包括肢體暴力、精神暴力、財務剝削，另外尚有疏忽、遺棄、無人扶養及機構虐待等。同時，也試圖理解老人虐待背後的原因，結合創傷知情概念，讓老人保護有更深一層的省思。

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