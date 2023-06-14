雲林縣林內鄉洪姓男子酒後失控，持木棍毆打75歲母親，導致其頭部受重創，送醫急救不治，雲林地方法院14日表示，洪男並無任何刑事前科，無明顯反社會人格，矯治教化人格的需求，據此認為經減刑後，依《刑法》第64條第2項規定，不能判處死刑，但施暴手段令人髮指，且屬逆倫弒母，判處19年6月。

洪男與母親、胞兄同住，去年10月洪男因心情不佳喝了許多酒，其母見狀斥責，沒想到洪男竟拿木棍毆打母親，洪母身體嬌小無力反抗，僅能用雙手勉強阻擋，頭部受重創，洪男兄長上前阻止也被打，事後洪男兄長將母親送往台大醫院斗六分院急救，仍宣告不治。

雲林地方法院表示，洪男因過量飲酒，產生酒精中毒現象，思考、理解、判斷等能力顯著減低，情緒不穩定，失去自制力，有明顯的認知受損，甚至意識混亂現象，已因酒後產生精神障礙及心智缺陷，處於辨識其行為違法或依其辨識而行為能力顯著降低的狀態。

法院認為，洪男長期飲酒歷經數年，都能正常與母親相處，幾乎沒有對母親施暴紀錄，堪認洪男對於自己會因為酒後突然失控而對母親施以暴力一事，應該是無預見可能性，且沒有辦法或應該事先注意預防，因此符合《刑法》第19條第2項得減輕其刑要件。

不過洪男在無外在刺激情況下，僅因母親的言語，持木棍重毆其頭部，下手力道之大，使木棍當場斷成兩截，施暴手段令人髮指，且屬逆倫弒母，嚴重破壞法秩序的和平性，犯罪損害十分鉅大，不論從應報思維，或一般預防的觀點來看，均應從重量刑。

法院指出，洪男雖生活習性不佳，但並無任何刑事前科，無明顯反社會人格，矯治教化人格的需求，據此認為經減刑後，依《刑法》第64條第2項規定，不能判處死刑。另外，雖然有從重量刑事由，但洪男也有偶發性、失控性犯罪，無明顯反社會人格的從輕量刑事由，量處無期徒刑尚屬過重，不符罪刑相當原則。