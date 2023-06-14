彰化縣政府向環保署爭取補助公廁工程改善計畫，要來改善彰化縣10個單位共59座老舊公廁。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

廁所是人類最基底的生活需求，也是出外人最需要滿足的基礎設施。彰化縣政府向環保署爭取補助公廁工程改善計畫，由中央補助款3138萬4000元及地方配合款784萬6000元，總經費3923萬元，要來改善彰化縣10個單位共59座老舊公廁進行修繕，提供民眾優質的如廁環境，讓出外人更方便。

彰化縣長王惠美指出，因應疫情後的旅遊潮，提供出外人舒適高品質的如廁環境，今年向環保署申請公廁修繕案件大暴發，是幾十年來申請數及核定金額最高的一年，期望公廁修繕後，也能做好公廁管理，讓民眾有良好的使用感受及體驗。

彰化縣環保局表示，這次將改善溪州公園、芬園鄉公所、大城鄉公所、縣府行政大樓、彰化成功營區、縣立體育場（溜冰場）、田尾怡心園、社頭鄉公所及觀光景點區等處共計59座公廁，預計於2024年6月底前陸續完成；另外，針對轄內列管公廁，環保局與26鄉鎮市公所聯手派員巡查，發現缺失立即通知公廁管理單位改善，管理與修繕雙管齊下。

這次將翻轉改造的59座老舊公廁，整修內容包含便器、老舊管線更新、隔間門板更換、地磚翻新等，也將增加高齡友善設施，調整坐式廁間及蹲式廁間比例達3比2以上，同時規畫蹲式廁間全面加裝扶手，並為符合世界性別平權潮流，增加女廁廁間比例，也檢討設置性別友善及親子公廁。

針對人潮較多的交通場站、觀光景點、公園等地點的公廁，環保局也將進行公廁硬體改善，另針對轄內列管的1488座公廁，由該局與26鄉鎮市公所聯手不定期派員巡查，一發現缺失立即通知需改善公廁之管理單位改善，以「不髒、不溼、不臭」的三不原則為目標。