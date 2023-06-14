竹北高中今年個人申請放榜，台清交政成及醫學院牙醫系等明星頂大達58人，其中以牙醫系為目標的郭容里如願錄取中國牙醫，但身處新竹科技城的孩子們多數選擇資電學群的主流科系就讀。

竹北高中指出，截至目前為止，全校已錄取台大6人、清大20人、交大13人、成大10人、政大8人，中字輩師大等頂尖大學累計已經破2百，國立大學超過70％以上。

其中，數理專長班在導師陳瑩琪帶領下交出閃亮成績單，全班錄取台、清、交、成四校近8成，除了準備分科測驗的同學，其他30人全部上頂大；語文專長班亦不遑多讓，鍾松枝老師每日亦師亦友的陪伴，語文班也超過53％考取頂大，成果斐然。

值得一提的是，來自各行各業的家長志工團與輔導處聯手成立書審諮詢與模擬面試志工團，在召集人游琇涵的號召下師長們從各個工作場域集合到竹北高中，從每位同學學習歷程的書審，平均每人1.5小時的對談，外加第二階段52場次141小時的模擬面試，齊力協助孩子們圓夢；大家展現了一場最完美的親師合作。

對於申請入學結果不夠滿意想要繼續參加分科的學生，目前還有280人報名，期待7月的分科有更亮眼的成績。

校長陳瑞榮表示，該校學生今年大學申請入學表現亮眼，特別是第二階段非常感謝家長會副會長游琇涵擔任竹北模擬志工的召集人，邀集家長、顧問及學校師長，從書審到模擬面試有計畫及步驟協助考生通過第二階段的面試，達到自己的目標。