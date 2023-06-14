55歲港星陳小春2017年因帶兒子Jasper上節目《爸爸去哪兒5》翻紅，2020年迎來二兒子，近期陳小春忙工作賺家用，網友則拍到陳小春穿警裝現身香港街頭拍電影，好巧不巧，另一位男神陳冠希竟也出現在同一條路上，兩人對到眼後便上前寒暄，聊了一下後拍拍對方道別，感情看來不錯，也讓網友想起兩人過去曾是情敵的八卦。

微博網友「ba哥專用」最近發文表示，有人在香港街頭看到陳小春拍戲，沒想到陳冠希也路過此地，兩人沒當彼此陌生人，反而趁空檔寒暄了一番，照片曝光後，網友回應：「笑死什麼夢幻聯動啊」、「想到《頭文字D》」、「冠希哥還是好看的」、「看到他倆就想起來一些古早的緋聞，陳小春那時單戀張柏芝，一直跟在她旁邊當備胎，我還記得有一次娛樂報導兩個人出遊他幫張柏芝在身上擦防曬霜，結果陳冠希和張柏芝搞一起去了」、「好像交往過同一個女朋友，但他們港人不太在意這些」。

據知，外型亮麗的張柏芝當年在泰國飯店的泳池邊被拍到和陳小春擦防曬油，因此爆發緋聞，不久張柏芝又被拍到和陳冠希在餐廳聚會，服務生爆料兩人舉止親密，看似情侶，外界好奇張柏芝和陳小春當年為何沒繼續交往？有兩個說法，一是張柏芝是外貌主義，二是兩人年紀差太大，才讓張柏芝對陳小春不來電。

另有網友表示，張柏芝後來有在《康熙來了》澄清和陳小春只是好朋友，沒有外界猜測的那些情愫，陳小春接受港媒專訪也稱只是把張柏芝當妹妹看。無論如何，如今陳小春和應采兒育有兩個兒子，陳冠希也和女友秦舒培生了一個女兒，張柏芝則是近年參加《乘風破浪的姐姐》後人氣翻漲，更有傳聞指她因此在上海買進一間豪宅，愛孩子的她近年也生下第三胎，可說是家庭事業兩得意。