台中地區14日清晨強降雨，梧棲區文昌路分隔島路燈開關箱突然冒出火花故障，路人見狀擔心漏電危險緊急通報，公所已派人緊急搶修，目前修復完成。
今天早上下大雨，有民眾經過梧棲區文昌路時，先聽到「砰」的一聲，隨即冒煙，不到5分鐘路燈不亮，應是電線故障，他立即通報1999專線，他擔心開關故障可能漏電，影響公共安全。
梧棲區公所表示，梧棲區文昌路41號前路燈總開關箱，早上因雨導致故障冒火花，區公所接獲民眾通報立即通知開口契約廠商現場處理，目前已修復完成。
台中地區14日清晨強降雨，梧棲區文昌路分隔島路燈開關箱突然冒出火花故障，路人見狀擔心漏電危險緊急通報，公所已派人緊急搶修，目前修復完成。
今天早上下大雨，有民眾經過梧棲區文昌路時，先聽到「砰」的一聲，隨即冒煙，不到5分鐘路燈不亮，應是電線故障，他立即通報1999專線，他擔心開關故障可能漏電，影響公共安全。
梧棲區公所表示，梧棲區文昌路41號前路燈總開關箱，早上因雨導致故障冒火花，區公所接獲民眾通報立即通知開口契約廠商現場處理，目前已修復完成。
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