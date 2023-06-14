日前高雄河川汙染事件頻傳，高市府環保局14日主動稽查鳳山溪上游河道，發現鳳山圳滯洪池旁河道遭油汙汙染，隨即啟動應變措施並實施調查，發現油汙來自某食品業廠內的柴油貯存槽止漏閥斷裂，漏油導致汙染，環保局將依水汙染防治法裁處業者1萬到600萬元罰鍰，並命其於限期內清除河面油汙。

環保局主動巡查鳳山溪上游河道，發現鳳山圳滯洪池旁河道有油汙汙染情事，現場水面漂浮褐色油汙且散發異味，便立即鋪設吸油棉及攔油索，避免油汙染持續向外擴散，導致下游河道遭受汙染，另外，環保局也出動空拍機向上游溯源油汙源頭。

經溯源調查，環保局發現汙染源來自美山路36巷至美山路30巷橋之間，循痕跡查獲該油汙來自某食品業者，該業者廠內的柴油貯存槽止漏閥斷裂，造成柴油洩漏約100公升，並流入廠房後方的鳳山圳，才導致鳳山溪遭受油汙汙染。

環保局將依違反水汙染防治法第28條規定，裁處食品業者1萬元至600萬元罰鍰，並命業者盡速清除河道油汙，以防止下游鳳山溪2次汙染，環保局也將持續追蹤清理進度，要求今日前完成清汙作業。環保局呼籲，業者應妥善貯存製程油品，發生意外洩漏情形，應依法通報，並採取緊急措施，防止汙染擴散，倘若查獲違法排放將依法予以重罰，並負環境復原之責。