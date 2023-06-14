汎德永業去年每股盈餘18.28元，擬配息15元，配發率0.82%，以周二收盤價313元計算，現金殖利率達4.79%，公司周五將召開股東會，全面改選公司董事(含獨立董事三席)，並於同日除息，7月14日發放現金股利。

汎德永業5月營收57.54億元，年增54.77%、月增47.63%，再創單月歷史新高紀錄，強勢受惠新車、重磅電動車大量交車；今年1-5月營收217.95億元，年增21.33%，同創歷年同期新高表現。

汎德永業進一步表示，BMW電動車產品線完整齊全，加上政策加速推動電動車發展，目前電動車iX1、iX、i4、i7等車款預收單踴躍，熱門車款3系列與3系列Touring、4系列Gran Coupe、X系列、7系列等車款收單持續熱絡，均有助於公司新車銷售維持穩健成長態勢。

汎德永業認為，新車產品線銷售動能強勁，加上缺車問題逐漸緩解，旗下兩大經銷品牌BMW與Porsche正年式新車大量到港，帶動公司營運繼今年三月合併營收達47億元後，再創單月歷史新高，銷售成績更優於國內整體新車市場。以目前到港車數來看，第二季營運可望持續高檔。公司將持續向品牌總代理確認交車時程，並爭取更多新車配額，今年整體新車銷售動能無虞。

汎德永業於六月初亦在官網調整BMW多車系售價，需求不滅，銷量持續暢旺下，將延續營運動能力道。

汽車股裕隆(2201)、和泰車(2207)先前頻頻飆高價，汎德永業同受多方青睞，從今年初的212元一路拱上300元大關，周三爆量衝上344元漲停價，創上市掛牌以來新高價，拉出長紅K線，今年以來漲幅更高達62.26%。