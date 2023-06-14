112學年度大學個人申請14日公告錄取結果，新竹縣立六家高中再次交出亮眼成績，個人申請集體報名137人，共132人錄取心目中理想科系，錄取率高達96％，其中錄取國立大學共47人，佔錄取人數的35.6％，超越去年的34％。

六家高中校長江月媚表示，有12名學生錄取清大、陽明交通、政大、師大、中山、中興，中正等大學，加上日前繁星推薦加上個人申請管道，合計有70人錄取國立大學，即畢業生每3至4人就有1位錄取國立大學。

錄取清華大學生醫工程與環境科學系的廖翊翔表示，高二成績非排前段，所以早早就決定力拚學測成績，期許藉由個人申請考取清大，如今如願以償，他對生物醫學相關科系有興趣，未來希望能夠藉由大學所學，為台灣醫藥科學及生物科技盡分心力。

錄取陽明交大資訊工程學系的陳彥綸表示，自己對數理科目較有興趣，高中數學一直都維持得不錯，希望數理邏輯能力，活用到資訊工程，資工系的就業機會高，在進入大學前會額外買一些書籍研讀，提升自己的能力。

錄取東華大學法律學系的韓沛勳表示，法律系是他從小的第一志願，原本以為模擬考成績不了想要的學校，連繁星推薦都落榜，定下心來拚學測、志願大膽填，如願錄取法律系。

江月媚肯定學生的努力與表現，也非常感謝學校輔導處辦理的模擬面試活動，邀請各大專院校教授及業界專業人士入校，提供學生磨練個人申請第二階段面談的機會。學校建議準大學生們善用校內外資源，提升自身語言、專業學科及資訊等能力，亦可預修大學相關先修課程，為大學生活做準備。