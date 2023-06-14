因應國內缺豬，中央畜產會近日公布，至9月底前補貼進口豬肉每公斤6元、預計補貼5萬噸，預算達3億元，產業界對此看法不一，但大多均認為伸手市場機制並不恰當，而民眾則指出，後端排骨便當等價格不見降低趨勢。農委會表示，國內現階段確實缺豬肉，因此需要靠進口來補足國人的需求缺口。

農委會主委陳吉仲今(14)日參加「2023年台北國際食品展覽會台灣館」開幕式受訪指出，透過5個月的豬肉進口獎勵，讓潙內豬肉批發價維持在一定水準，也沒有因為國際原物料上漲和通膨造成明顯影響，這是對消費者最具體的措施，豬價也都維持在每公斤85-95元的綠燈區，這是農委會的目標。

農委會畜牧處長張經緯表示，國內母豬減少的原因包含畜牧場更新氣動式母豬欄等，也包含年初小豬下痢(PED)、氣候等因素影響，過去平均豬隻在養量為540萬頭，現在約530萬頭，因此每個月都有預供調配頭數，加上俄烏戰爭影響，有歐洲屠宰分切大廠收掉，導致前端屠宰和飼養都做了調整或停養。

張經緯說，前年進口西班牙豬肉約每公斤2.4到2.6美元，現在則漲到3.8到4.2元，導致國內10％的進口比例觀望不前，但若沒有價差進口商的進口意願也不高，因此才請中央畜產會執行進口補貼。

張經緯說，端午節、中秋節、中元節等豬肉需求量高，因此至少要有足夠的進口量來補足需求，會要求進口商進口後將肉品適度供應加工肉品市場，目的滿足加工需求，讓冷凍公會把做加工肉品的量釋出，好讓民眾有溫體豬肉可採購。

農委會家畜衛生試驗所先前指出，小豬下痢2014年開始在台灣有首例，小豬下痢有細菌性、病毒性、寄生蟲性、物理性等，和飼養環境也有關係，有些豬農因為豬下痢養得不好，有些養得好但因飼料成本高漲，也會調整豬場的飼養數量，加上豬舍改建期間養豬量一定會下降，因此毛豬減少包含綜合原因，而非單一因素。