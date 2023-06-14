鑫龍騰（3188）開發去年營收10.61億元，每股稅後盈餘0.61元，14日股東常會通過每股配發0.3元現金股息，鑫龍騰總經理黃勁嘉表示，今年最主要的營收來源將是鑫天地二期大樓建案，由於該案已售出19億元，今年第三季底開始入帳，貢獻營收，今年至後年的3年營收案源，也都已備妥，不會有入帳空窗期。

鑫龍騰開發14日舉行股東會，由董事長黃學藤主持，會中通過董事會提案，每股配發現金股息0.3元。

鑫龍騰總經理黃勁嘉表示，去年房市低迷，成交量大幅減少，鑫龍騰開發仍保持穩定成交量，營收10.61億元，主要入帳來源為高雄的大樓案「中正O8」，另預售案「鑫天地II」即將完工，可望今年第三季開始入帳，「鑫巨蛋II」持續銷售中。

他說，「鑫天地II」總銷約37億元，在預售階段已售出約19億元，由於「中正O8」入帳已近尾聲，可供銷售入帳金額剩約3億元，因此，「鑫天地II」將成為今年入帳主力。

黃勁嘉指出，2024年的入帳來源將是「鑫天地II」成屋銷售，在扣除2023年的入帳之後，可供銷售入帳金額大約18億元。

至於2025年，因總銷31億元的「鑫悅」大樓住宅建案，目前興建至8樓了，預計2025年第一季可完工交屋，黃勁嘉指出，此一產品介於26到37坪的首換宅，將是2025年的營收來源。

他說，位於高雄左營區重信路及文川路的「鑫悅」，今年7月將進場銷售，包含店面，總戶數為202戶，總層數為地下6樓、地上24樓。