雲林縣議員陳芳盈12日自爆去年遭朱凱翔性騷擾，案情持續延燒，14日陳在臉書上PO文「3問朱凱翔」、「1問朱凱翔的朋友們」，認為朱凱翔絕對不是「不小心犯錯一次」，是權勢性騷以及對女性無差別性騷」。

陳芳盈表示，『朱凱翔性騷我，說「我忘了」，難道，你性騷Z女、A女也是「喝醉了，我忘了」嗎？你出來否認陳乃瑜的指控，那Z女、A女呢？你要否認嗎？我說歡迎你提告，請問你要告還是不告？』。

陳芳盈說，『被你形容「噁心到不行」的朱學恒宣布無限期退出公眾活動，不開直播、不上政論；比朱學恒噁心100倍的你，何時宣布退出公眾活動，退出直播、不上政論？』。

陳芳盈問朱凱翔的朋友們，『你們何時有黃揚明的勇氣，站出來宣示「不上朱凱翔的節目、不與朱凱翔同台？」我明天會北上台北召開記者會親自說明，我希望，在記者會召開前，朱凱翔能回答這3問！朱凱翔的朋友們，可以回答這1問』。

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