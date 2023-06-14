新北市議員戴瑋姍今表示，有家長在4月27日就帶孩子去驗尿，藥物濃度檢測結果高達64，證明就是有被餵食巴比妥。不過新北市府表示，據台灣臨床病理暨檢驗醫學會理事長朱芳業說法，檢測過程可能會遇到干擾或偽陽性的情形，一般是以200 ng／ml為界線，若測到小於200 ng／ml則判定為陰性，所以在此個案的檢測報告中，64 ng／ml才會被判讀為陰性。

戴瑋姍說，至今無法釐清的原因，就是因侯友宜太晚啟動行政調查，讓證據滅失、讓嫌疑人有串供時間？國民黨不要模糊焦點，侯友宜才是始作俑者。

新北市府呼籲民代回歸理性，千萬不要看見黑影就開槍，甚至刻意扭曲、誤導，製造假消息，棄醫療專業而不顧，誤導社會大眾視聽，檢測過程可能會遇到干擾或偽陽性的情形，比如說，尿液可能有其他與巴比妥酸鹽結構相仿的藥物或物質，導致測到有數值，因此驗到有數值，不代表有巴比妥鹽存在，必須制定一個合理判讀標準。

市府進一步引述醫檢師公會全聯會常務監事高智雄的說法，尿液藥物篩檢其角色是「初步檢驗」，《濫用藥物尿液檢驗作業準則》第19條明定，不以零檢出為陰性，而是低於閾值為陰性。

新北市府表示，本案已進入司法偵查階段，相信檢調會盡速查明真相，市府也會全力配合調查，有心人士此刻不應再以毫無科學根據的言論來干擾辦案，不僅無助於釐清事實，甚至會引發社會恐慌，更會造成對家長和幼童的二度傷害。

侯友宜競選工作室發言人江怡臻則說，戴瑋姍出示的檢驗單上不只單位不清楚，甚至標示：64（-），這就是陰性，哪來的驗出？又哪裡可以看到「餵食巴比妥」，唯一清清楚楚的就是，戴瑋姍放假消息，假扮檢察官，再次造成社會恐慌。