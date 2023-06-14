數十名軍人正在搜尋兩週前執行任務時失蹤的狗英雄，他們矢言不會「拋下倒下的戰友」。在救難隊抵達原住民兒童獲救的地點前，威爾森可能老早就找到了他們。
在救難人員找回於叢林流浪40天的4名孩童後，搜救行動圓滿落幕，哥倫比亞人不斷在社群媒體呼籲要威爾森也平安回家。
「#替威爾森加油」（#Let'sGoForWilson）、「#還有一個失蹤」（#OneIsMissing）、「#全國的英雄威爾森」（#WilsonNationalHero），是社群媒體上與此事相關的一些標籤。
哥倫比亞人開始在自家窗上張貼「威爾森失蹤了」的海報，其中也有些人貼上自家貓咪或其他寵物的照片，並附上期盼威爾森能安全歸來的標語。
軍方在上週找到那些孩子後發聲明堅稱：「搜救還沒結束」，表示還有70多名軍人在叢林中找尋這隻比利時牧羊犬威爾森。
搜尋者中，包括負責在威爾森小時候訓練牠的賴拉（Cristian David Lara）。
賴拉告訴哥倫比亞的觀察報（El Espectador），在「他找到狗前不會離開的」。
帶領搜救4名兒童行動的桑傑士（Pedro Sanchez）說：「我們正在找威爾森，會把牠帶回來。」（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1120614
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