連接俄羅斯至歐洲的北溪天然氣1、2號管道（Nord Stream）去年9月先後發生爆炸，至今仍無法斷定為何方所為。荷蘭和德國新聞媒體昨（13）日公布一份聯合調查報告，指出美國中央情報局（CIA）在爆炸前就已接獲情報，並警告烏克蘭不要發動攻擊。

根據荷蘭公共電視台（NOS）、《紐約時報》13日報導，荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）去年6月接到消息，指出烏克蘭有意在北約6月17日結束波羅的海聯合演習後，派一組潛水員安裝炸彈，破壞北溪天然氣管道。根據情報內容，爆破計畫由烏克蘭最高將領扎盧日內（Valeri Zaluzhny）主導，而總統澤倫斯基並不知情。

Map showing location of gas leaks reported in the Nord Stream pipelines which Sweden confirmed as acts of sabotage#AFPgraphics @AFP pic.twitter.com/SEo2CBkZkq — AFP News Agency (@AFP) November 18, 2022

荷蘭得知消息後，立刻將此情報轉告美國。CIA無法證實情報的真實性，但還是跟烏克蘭談了這件事。後來爆破計畫確實被擱置，CIA以為烏方取消了整起行動，沒想到這只是緩兵之計，三個月後，北溪管線還是遭到攻擊。

澤倫斯基上周三（7日）表示，基輔對北溪天然氣管線爆炸的計畫一無所知。美國政府則始終拒絕對這起事件發表評論，僅表示正在等待德國和其他歐洲機構公布調查結果。

《紐約時報》指出，部分美方官員擔心，德國能源價格在戰爭爆發後大幅上漲，烏克蘭涉入北溪爆炸一旦遭到披露，可能會影響德國社會對戰爭的支持。荷蘭公共電視台則引述消息人士指出，北溪爆炸調查恐怕不會很快得到結論，更別提歐洲國家統一予以回應，「我懷疑調查結果將是一個不方便的事實。」

13日公布的這項調查，由荷蘭公共電視台（NOS）、德國《時代週報》（Die Zeit）和德國公共廣播聯盟（ARD）共同進行。