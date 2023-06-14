立法院會今天上午召開談話會，處理召開臨時會事宜，預計在6月21日表決大法官人事同意權案。民眾黨立委陳琬惠直言，這麼匆促要立法院為執政黨背書，民眾黨身為小黨有非常多無奈。時代力量立法院黨團表示，「民進黨團自己要放棄審查就算了，還要用多數強迫讓整個立法院陪你當橡皮圖章，這不但是對其他在野黨不公平，其實也對各位被提名人非常不公平。」

民眾黨立委張其祿認為，現在如果提滿，15位都是同一位總統所提，本來司法權力有很重要概念，希望大法官屆期交錯，不要都是同一個總統提名，但在前總統馬英九執政破壞，形成憲政的惡例，權力回到蔡英文總統手上，蔡不是不知道，卻依然要補上提名人，所有被提名人全部都是同一個總統。

他說，司法本來是三權中的一權，現在司法院也要變成行政院下面的司法局，前陣子才有一些重要法案，例如選罷法修法有很大爭議，包括更生人保護侵害、參政權侵害、無罪推定原則及比例原則破壞等，相信可能有人提憲法訴訟，如果15名大法官都是同一黨派所提，同樣意識形態，會不會造成違憲審查還有機會呢？可能性就極低。

張其祿指出，美國提名大法官，考量到黨派、意識形態、性別等，都有一定平衡，不是隨意的全部提自己人，蔡英文總統非常可惜，她自己也是學法律的，完全清楚這件事，是在創造憲政的惡例，延續憲法修惡的狀況，還是必須呼籲，這次提名相當不宜，如果蔡英文願意，應該讓下屆總統提名，甚至提名制度仔細思考，在野黨進行朝野協商後進行事宜人選提宜。

張其祿也說，回到人選，這些人都有莫大的爭議，未來到底未來是獨立公正的大法官，還是執行黨意？民進黨一定可以通過這些人，但卻讓可以樹立良好憲政體制的機會破壞掉，讓民主制衡體制破壞殆盡，民眾黨也會嚴格給予審查。至於是否不同意或不出席投票？張其祿說，先把程序走完，到時候再表述。

陳琬惠強調，大法官在台灣是非常重要角色，這次提名非常匆促，2011到2015年馬英九最後兩次提名，從總統府公布到行使同意權，有62天到50天，蔡英文上任後，2016、2019年，已經縮到54天、31天，這一次從總統提名到行使同意權，只剩下3週時間，這麼匆促要立法院為執政黨背書，民眾黨身為小黨有非常多無奈，最後民進黨會用碾壓的方式強行通過。

陳琬惠指出，這次審查非常短，一天公聽會，一天審查會，這次人選親綠色彩非常重，也有非常大爭議，大法官被提名人、監察院祕書長朱富美，配偶就是檢察總長邢泰釗，先不講政治色彩問題，未來檢察總長要指派檢察官參與憲法法庭，難道沒有利益衝突與迴避問題？

陳琬惠也說，同樣司改會出身的尤伯祥親綠色彩大家非常清楚，還捲入教唆證人偽證的爭議，這樣的提名對象本身就是政黨色彩非常濃厚，也有相當的爭議，這次這麼快的時間速審，呼籲所有委員一起做最好把關、嚴審，也要問好問滿。

時代力量黨團指出，在我國的審查時間本來就遠遠不足的情況下，理應要朝向提前提名、加長審查時間的方向來努力，結果，儘管民進黨過去自己就是這個立場，卻在完全執政滿7年時，因為選舉到了，就想倉促背書，僅用6月14日到6月21日的一個禮拜時間，就想來通過大法官人事案。一個禮拜審查4位被提名人，根本不能進行什麼深入的對話，這在實質上就是放棄立法院的審查責任。

時力黨團直言，「民進黨團自己要放棄審查就算了，還要用多數強迫讓整個立法院陪你當橡皮圖章，這不但是對其他在野黨不公平，其實也對各位被提名人非常不公平。」事前有嚴謹的程序，事後的結果比較容易被支持，這是非常基本的程序正義的原則和道理。當被提名人經過這樣匆促的任命程序，就直接減損了人民對大法官抱有的信任。民進黨團如果還會為司法制度的未來著想，就應該要延長臨時會的期間。