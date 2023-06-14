國民黨立院黨團今開記者會批評民進黨上下為了蔡英文總統的2024非核家園政策，不惜毀農地、毀山林、毀生態，從山邊到魚塭，種滿了光電板，只為了能達到能源配比中的綠能20％。而此政策下卻是黑金與綠金的結合，構成能撈就撈、能賺就賺「煉金術」；然而，光電板佔滿林間農地，台灣依舊缺電。

藍委鄭麗文表示，在民進黨執政最後一年，正在進行最後一撈，為了加緊綠能達標，背後有龐大的種電計畫，不惜破壞台灣地表生態，嚴重影響台灣農漁民生計，是一個毀農、滅農，完全破壞台灣原生態的政策。

鄭麗文說，看似「反核」民進黨的神主牌，其實背後是由黑金結合綠金，破壞台灣生態所換取，更悲哀的是，還讓台灣沒有足夠的電，這就是新綠金的煉金術，打著反核招牌，背後又有多少新潮流派系人馬，搶食光電暴利大餅，然後再回饋政治，形成完整共生生態鏈。

國民黨團副書記長吳怡玎則指出，光電板大量侵蝕農地面積，但台灣明明缺廠房也缺住宅，那為何不能在農地蓋廠房？為何不能在農地蓋住宅？為什麼就可以把農地變更使用來種電？

吳怡玎也指出，若採用核電，佔地面積較小，一座核四占地60多公頃，設置6個反應爐，6座發電機，每座發電機可產出1350MW裝置容量；但是在台南將軍、七股廢棄鹽灘地，面積高達214公頃，光電板裝置容量也才150MW。

換句話說，同樣的裝置容量，核電裝置容量因素為90％，太陽能為14％，核電發電量是太陽能的6-7倍，平均一公頃核電廠發電量，需要1200多公頃土地用來設置光電板，才能獲得同等的光電量。吳怡玎指出，當廢核後，還需要多少土地蓋光電板？光電業者就會開始掠奪農地，就如近期，台南力暘能源公司遭到檢方搜索，遭控非法取得土地。

吳怡玎說，台南市政府在今年3月30日發函，公告在2公頃以下土地變更種光電板，在4月30日提出申請，7月31日截止；問題在於，2公頃以下土地，已經不開放申請種電。農委會卻說，只要符合109年能源局6.5GW光電目標2公頃下農地變更成光電板場，就可以核准，他痛批主委陳吉仲，「到底是經濟部長？還是能源局長？」

藍委廖婉汝表示，蔡政府拚光電，卻毀掉屏東，濱海公路沿路風光變色，整排高牆後都是光電板，沿山公路東一塊、西一塊光電板，眼前所見的田園景色，幾乎都是光電板。現在連農田水利處，都要將灌溉用大排的行人休憩走道，都要設置光電板，已經引發當地居民拉白布條抗議；養殖龍膽石斑的養殖區漁民，也一致反對在魚塭種電，「無所不用其極也要不惜毀農、滅農嗎？」