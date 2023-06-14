苗栗縣從4月底起連續幾波梅雨鋒面帶來降雨，持續對縣內3大水庫補進蓄水，尤其是近1個月來，頭份永和山水庫的上游集水區南庄鄉及三灣鄉的持續降雨，讓水庫蓄水率重新回到93％，足可供應未來半年用水無虞。至於鯉魚潭水庫也因持續進水，蓄水率回升到73.54％，明德水庫更因上游集水區獅潭鄉持續降雨，水庫維持調節性放水，水位接近滿水位。

苗栗縣永和山、明德及鯉魚潭等3座主要水庫，在4月前因多日不雨，蓄水量分別跌落5成以下，鯉魚潭水庫更滑落至3成，明德水庫也降至3成以下，永和山水庫也有4成上下徘徊，水情一度出現紅燈。幸好4月下旬開始至今，連續的梅雨鋒面帶來降雨，持續為3座水庫帶來水量，明德水庫更在上個月就達到滿水位並開始調節性放水。

苗栗縣頭份市永和山水庫蓄水率已回升至9成3，距離滿水位線不遠。（謝明俊攝）

這波西南氣流帶來的降雨，從13日起連續2天在永和山上游集水區的南庄鄉帶來75公釐的雨量，三灣鄉也降下51公釐雨量，使得田美攔河堰持續以接近滿載的每天56萬公噸的輸水量，持續向永和山水庫進水，至14日為止，永和山水庫蓄水量已回復至9成3，有效蓄水量達2，782萬噸，足供頭份市、竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉以及部分新竹市區用水半年無虞。未來如果降雨持續下去，永和山水庫很快就會達到滿水位。

負責供應南苗栗及台中市、中科后里園區等重要用水的鯉魚潭水庫，13日一天補進138萬噸的水量，不僅讓卓蘭水力發電廠得以滿載發電，更讓水庫蓄水率回升到73.57％，有效蓄水量達8500萬噸，未來在水庫上游集水區域持續降雨，水庫自然溢流奇觀有望再現。

至於從5月下旬就至滿水位的明德水庫，因上游集水區獅潭鄉14日再降下51公釐雨量，水庫管理站持續進調節性放水，以減緩壩體壓力，蓄水率維持在98.67％。