林嫌砍傷同行後自行到派出所投案。（警方提供）

新北市三峽火葬場今（14）日上午19歲林姓殯葬業者疑為爭搶「下棺」生意，與同行18歲許姓男子口角衝突，林男從機車置物箱取出西瓜刀，朝許男連砍3刀，當場濺血，旁人見狀連忙報警，三峽警分局派員趕抵，但林嫌則已於行凶後主動到橫溪派出所投案，許男送醫無生命危險。

據了解，殯葬業者將棺木從火葬場內的祭祀廳搬運到火化場通稱為「下棺」，可向家屬收取數百元的下棺費。林嫌向警方表示，一般來說下棺有固定業者承攬，但另家殯葬業者的許男卻屢屢來搶他們的生意，過去已多次與對方理論，卻遭對方嗆聲，今天上午9時許對方又來搶生意，氣憤下他跑回機車從置物箱取出西瓜刀，朝許男連砍3刀，實際砍傷對方哪裡他也不清楚，然後他就自己騎車到派出所投案。

許男左手臂被砍傷，隨後被送往土城醫院救治，無生命危險。許男喊冤說，過去雙方的確曾爭搶過生意，但今天是對方來搶自己的生意，他會才嗆對方。

新北市殯葬處說明，「下棺」並無固定業者承攬，是由葬儀社或家屬自行與在火葬場從事「下棺」的業者講價。

林嫌傷人後自行騎車到三峽分局橫溪派出所投案，偵訊後將以傷害罪嫌將林嫌送辦。