截至6月14日為止，櫃買中心已發行9檔綠色債券，發行總金額合計為新台幣453億元，包括法國巴黎台北分行發行新台幣18億元、台積電發行新台幣400億元，共6檔，遠東新世紀公司發行新台幣25億元及東方匯理銀行台北分行發行新台幣10億元。

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