截至6月14日為止，櫃買中心已發行9檔綠色債券，發行總金額合計為新台幣453億元，包括法國巴黎台北分行發行新台幣18億元、台積電發行新台幣400億元，共6檔，遠東新世紀公司發行新台幣25億元及東方匯理銀行台北分行發行新台幣10億元。
櫃買：台電綠色債券6/15掛牌 發行金額48億元
櫃買中心債券部經理林裕崇表示，台電今年4月19日取得綠色債券資格認可，6月15日發行綠色債券48億元，至於Natixis在6月7日取得綠色債券資格認可，後續將發行綠色債券並上櫃掛牌。
櫃買中心債券部經理林裕崇表示，台電今年4月19日取得綠色債券資格認可，6月15日發行綠色債券48億元，至於Natixis在6月7日取得綠色債券資格認可，後續將發行綠色債券並上櫃掛牌。
截至6月14日為止，櫃買中心已發行9檔綠色債券，發行總金額合計為新台幣453億元，包括法國巴黎台北分行發行新台幣18億元、台積電發行新台幣400億元，共6檔，遠東新世紀公司發行新台幣25億元及東方匯理銀行台北分行發行新台幣10億元。
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