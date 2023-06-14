桃園家扶中心溫媽媽志工隊每逢端午節前夕自掏腰包包粽子，歷經疫情停辦3年，今年得以復工，14日動員60名志工包粽1200顆，分送給100戶弱勢家庭，其中有多位超過70歲年資30年以上的媽媽們到場力挺，笑稱從小姐包粽到變阿嬤。家扶主任張伏杉說，疫情之後企業和民眾愛心湧入，不管是資助金額與物資都大幅增加。

志工隊長許秀嬌說，加入家扶志工12年，過去每年在端午節前夕包粽分送弱勢家庭，期盼更多人感受社會的愛心與溫暖，也可稍微減加弱勢族群購買三餐的經濟負擔，因為疫情這項傳統中斷3年，好不容易等到恢復正常生活，有許多案家詢問是否今年會包粽子，也有孩童吵著想吃有媽媽味道的肉粽，號召60位志工從13日就開始忙著採買食材、洗糯米，14日大家一起包粽閒話家常，有不少人都是退休後將志工當作職樣，當個快樂的傻瓜。

其中，服務超過30年的志工賴秀芬與曾照惠表示，真的是從小姐包到現在都當阿嬤，希望讓更多弱勢家庭的小孩也能吃到美味粽子，無論如何都要盡一份心力。今年也有大專生加入包粽行列，大家說學習後才知道包粽相當費工又耗時，每一顆粽子內藏有滿滿的愛心，品嘗起來更好吃。

桃園家扶志工隊包粽1200顆，分送南桃園扶助家庭。(呂筱蟬攝)

桃園家扶中心扶幼委員會主委陳鄭權說，家扶中心是個溫暖大家庭，有許多志工與善心人士事實伸出援手，因為疫情很多活動停擺，非常感謝志工這次出錢出力，將愛心包進粽子裡分送給家扶家庭。張伏杉也說，志工就像是家扶造浪者，是推動兒少家庭福利不可或缺的夥伴，今年物價上漲，擔心活動資金短缺，大家不僅自掏腰包也向親朋好友勸募，讓包粽活動更順利。