資深媒體人朱凱翔12日被雲林縣議員陳芳盈控訴去年對她性騷擾，其孕妻、東森新聞主播吳宇舒至今未對外回應，這2天照常上班，但已悄悄設定臉書留言功能，不開放網友大量留言。

台灣近期盛行#MeToo運動，政壇、演藝圈性騷風波連環爆，雲林縣議員陳芳盈12日控訴去年被C名嘴性騷擾，朱凱翔事後發文致歉，表示自己無法記起1年多前是否有說過被陳芳盈指控的話，詢問同席友人都沒人有印象，「雖不確定是什麼環節，但讓陳議員感受如此，我道歉。」隨後，朱凱翔宣布直播節目《誰來早餐》暫停播出。

議員陳乃瑜14日也爆料在車上差點被C名嘴性侵，朱凱翔稍早再發文澄清：「在計程車上，根本沒有你說的情節」，兩人除了偶爾在採訪場合碰面，最後一次交集，則是朱凱翔2013年的婚宴，陳乃瑜包1200元。朱凱翔強調：「我做錯的事，我會檢討反省。但是沒有的事，就是沒有，不會因為風向怎麼吹，或是人事已非，就完全走樣，請陳議員勿胡亂指控。」

朱凱翔的太太是東森新聞晚間主播吳宇舒，兩人愛情長跑8年，2013年步入禮堂，結婚10年吳宇舒順利懷孕，目前挺著近8個月的肚子，時常在社群分享孕婦生活，被封「最美孕婦」。朱凱翔的爭議爆發後，不少網友心疼吳宇舒，紛紛到她的臉書關心，不過吳宇舒已悄悄設定留言設定，非好友不可留言。

吳宇舒、朱凱翔2013年結婚。（圖／中時資料照）

儘管丈夫的事情鬧得滿城風雨，懷孕8個月的吳宇舒，12、13日皆照常播報，神色自若，完全看不出異狀，工作態度十分敬業，因此同事們沒人敢提起該事。

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