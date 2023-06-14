端午節屆近，苗栗縣竹南鎮除了划龍舟比賽活以外，還有一項全台獨有的「祭江洗港」活動，也將在端午節當天登場，這項活動肇因於80年前發生在中港溪出海口，一群學童搭乘渡輪不慎溺斃事件，才有洗港活動來掃除不祥，「中港蕃社30」將這項不幸悲劇改編成話劇，將於18日晚間在陳家老厝首演，讓年輕後輩了解中港地區洗港的歷史源由。

80年前竹南鎮中港溪畔發生渡船翻覆，造成32人溺斃，才有祭江洗港習俗。（謝明俊攝）

中港祭江洗港活動向來是中港慈裕宮每年重要活動之一。（謝明俊攝）

早在清朝年間，苗栗縣竹南鎮中港溪出海口水深可供大型船隻靠岸，成為苗栗縣內最重要的吞吐港，竹南鎮中港名稱由來就是由台北淡水至彰化鹿港間，中港正位處中間位置，所以才定名為中港。由於中港溪相當寬闊，與造橋鄉及後龍鎮隔溪相對，來往不便，清朝官府在現今官義渡公園處，設置官義渡，免費提供兩岸民眾往來。

80年前竹南鎮中港溪畔官義渡發生渡船翻覆，造成32人溺斃，才有祭江洗港習俗。（謝明俊攝）

80年前竹南鎮中港溪畔發生渡船翻覆，造成32人溺斃，才有祭江洗港習俗。（謝明俊攝）

1943年仍處日據時代，中港溪出海口外海發生1條鯨魚擱淺，竹南當地1名漁夫將鯨魚拖回中港溪畔，引來鎮民競相奔走宣告，爭先恐後地趕往溪邊看熱鬧，1名日籍老師為了讓學生們認識鯨魚，帶領學童們到官義渡搭船看鯨魚，不料，卻因渡船超載導致甲板進水，乘客慌亂導致船隻失衡翻覆，當時溪水深達胸部，大人們大多游回岸上，但仍造成32人罹難，其中多數是學童。

中港祭江洗港活動即將在端午節登場，中港蕃社30將在18日晚間演出洗港習俗改編話劇。（蕃社30提供／謝明俊苗栗傳真）

中港地區祭江洗港典儀原本就存在，加上這場悲劇，以及過去閩客械鬥所造成仇怨，往往為地方帶來不祥，因此藉由祭江洗港儀式來化除怨厲。「中港蕃社30」的一群青創工作者特別將鯨魚事件改編成話劇，由青創年輕人親自粉墨登場，18日晚間在陳家古厝首演，讓後輩學子了解中港地區每年端午祭江洗港的由來，成為苗栗縣無形文化資產，未來將搬上藝文廳院展演，