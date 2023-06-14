一艘從大陸泉州出發的重型帆船，日前以颱風避難為由，未經核准進入澎湖擅自停靠亞果遊艇港，申請獲准停靠後，依規定不能上岸的4名大陸籍船員還在海巡署岸巡執法人員公然放水下，上岸爽玩10天9夜，事後大陸船長將側錄岸巡副所長放水教避查的影片放上網，做成免入台證爽玩澎湖的「教戰守則」，讓台灣海岸線不設防的「秘密」全曝光。該事件曝光後引發熱議，該名副所長已被海巡署調為非主管職懲處，而海巡署稍早也在臉書粉專發文致歉，「很抱歉，是我們做得不夠好」，並表示將持續用最大的努力，來守護台灣。

回顧整起事件，這艘價值7500萬元的聖克里斯多福籍重型帆船「頓悟時刻號」（AHA MOMENT），從大陸泉州出港稱是要環遊世界，預定前往日本沖繩，但以遭遇瑪佳颱風為由，在5月27日上午未先申請便直接開進澎湖馬公亞果遊艇港避颱，船上5名船員，除1人為美國籍外，包括船長在內其餘4人皆為大陸籍。

依照規定，大陸籍船員無入台證，且未經許可，就算進港避難，也不得上岸。怎料，4名船員不僅上岸爽玩10天9夜，直到6月5日上午8時30分才航離亞果碼頭，事後，陸籍船長還得意在上網分享無入台證暢遊澎湖的影片。

尤其，影片內容更直接公開，與帶隊執法的岸巡馬公商港安檢所林姓副所長的對話，教他們如何在沒簽證狀況下上岸避查，同時提醒有移民署等單位來檢查等語，把整個公務體系的國安秘密一一透露，並稱自己還10年才退伍，領月退後要跟他們一樣享受生活。

而岸巡這名副所長放水事跡曝光後，海巡署雖刻意定調為是不當發言和便宜行事，將其調整為非主管職務，並強調將予以重懲，也會將此作為教案，做好同仁的教育訓練。但事涉相關執法人員違法瀆職，涉犯貪污治罪條例的違背職務圖利罪嫌，還讓國安大門洞開，澎湖地檢署也表重視，正向海巡署和移民署了解及釐清事實，這岸巡上下不成文的放水潛規則，恐怕沒這麼容易善了，還有10年才退伍的副所長恐怕更得面臨牢獄之災。

據了解，AHA MOMENT未事先申請的原因是5月27、28兩天為週休二日，他們先在澎湖停靠兩天，直到5月29日透過船務代理公司提出申請，航港局始核准自5月31日停泊至6月5日，因此未獲核准前便先上岸爽玩了4天。

而稍早海巡署也在臉書粉絲專業發文致歉，強調對於同仁的不當言行，除了在第一時間予以懲處、調職外，目前正依所涉法令追究相關責任，絕不護短；同時表示海巡署未來將會持續用最大的努力，來守護台灣。

海巡署臉書粉專致歉全文：

很抱歉，是我們做得不夠好。

這幾天，不論電視媒體還是網路社群，都看到社會大眾，湧入許多對海巡的批評與指教。這一切，我們都虛心接受。

對於這位林姓同仁的不當言行，我們除了在第一時間予以懲處、調職外，目前正依所涉法令追究相關責任，絕不護短。

只是，基層同仁做得不好、做得不對，不只是他個人的錯。我想，我們各級幹部都同樣要負起責任。

如果，我們在職前的養成教育、日常的法治教育、升等的班隊訓練與每一次的定期集會，能夠針對法律識能的提升，多下一點功夫、再用心精進，不厭其煩地叮囑，提醒同仁要謹守依法行政的正確觀念。

勢必能導正同仁在執法的過程中，那些積非成是的偏差習慣或是便宜行事的處事風格，進而防止任何不該發生的錯誤及後果。未來，我們希望可以透過教育訓練，逐步地來達成這樣的目標。

同時，我們也將邀集交通部航港局、農委會漁業署及內政部移民署等機關來召開跨部會研商會議，針對類案的管制作為，重新檢視現行制度並加以強化，以維護我國的邊境安全。

最後，再次跟大家致歉，身為海巡署的一員，我們都榮辱與共。這次的錯誤，會化成日後成長的養分，時刻提醒著我們要記取教訓，持續用最大的努力，來守護台灣。