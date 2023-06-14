高雄1名網友在臉書社團貼出1張罰單，照片中機車要進待轉區，因待轉區前畫設槽化線，騎士則先壓過槽化線，但卻遭人檢舉，警方也開出900元罰單。貼文引起議論，有人批評「根本是陷阱」。警方說，將函請權責單位市府交通局辦理現地會勘，如確屬不合理工程，將函請該局裁決中心予以撤銷免罰。

有民眾在「高雄 五甲大小事」PO文指「台灣最美的風景–人太閒」，並附上一張紅單，被開罰地點是在高雄市前鎮區凱旋四路和忠誠路，違規事實是「民眾檢舉案件，檢舉時間112年04月26日，不遵守道路交通標線之指示」。

從照片中可以看到該T字路口待轉區沒内縮，交通局因此劃設槽化線警示，而騎士先騎過槽化線再待轉，結果收到罰單，遭罰900元。網友紛紛留言：「矯枉過正了」、「這要騎過去也不行啊？陷阱太多了！」

有機車騎士於前鎮區凱旋四路與忠誠路口，遭民眾檢舉行駛槽化線之情事，警方表示，依據道路交通標誌標線號誌設置規則第171條規定「槽化線，用以引導車輛駕駛人循指示之路線行駛，並禁止跨越」，違規跨越或行駛槽化線者，依據道路交通管理處罰條例第60條2項3款：不遵守道路交通標線指示規定，可處新臺幣900以上1800元以下罰鍰。

另外，經統計今年度至今該路口，民眾檢舉不遵守道路交通標線指示的案件共10件。但有關民眾反映槽化線設置於機車待轉區前有違正常駕車行駛路線部分，前鎮分局將函請權責單位市府交通局辦理現地會勘，如確屬不合理工程，將函請該局裁決中心予以撤銷免罰。