樹德科大校務研究辦公室主任杜宇平聆聽學生導覽解說作品。（樹德科大提供／林瑞益高雄傳真）

走過疫情，位於樹德科技大學旁的橫山基地將轉換營運模式，「橫山USR綠色內涵整體實踐行動計畫」主持人盧圓華14日透露，將結合在地大學推動「橫山創價實踐園區」融入式動態營造，打造社區共創基地作為目標，初期盼能創造一些公益營收，可能會賣一些周邊產品或設計師的家具，盼能增加收入。

橫山基地13日舉行「微光-期末成果展」，高雄市政府都發局、學校師長等多人出席，共同分享學習成果。

特聘教授盧圓華表示，學校長期深耕在地，推動燕巢教育創夢系統、綠色永續行動方案，展現對地方文化高度重視及老建築再利用，並將荒廢多年的橫山營區改造為「橫山共創基地」，在高市府與樹德科大攜手下，以「橫山創價實踐園區」融入式動態營造，打造社區共創基地作為目標，推動文化永續理想。

都發局社區營造科正工程司李文志指出，橫山營區自部隊撤出後，土地營舍之管理，經歷中央多次移轉，閒置荒廢十多年，成為衛生髒亂及安全死角，所幸在部門與樹德科大橫山USR團隊著手規畫下，結合周邊大學院校共同改造營區房舍修繕及環境整理，成為別具特色的社區營造基地。對於學生的的課程成果，每一項視覺符號都有故事背後的涵義，期待更多民眾理解橫山共創基地的文化風貌，並且共同探討未來實際商用的可能性。