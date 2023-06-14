莫允雯14日身穿一襲性感金黃色禮服為醫美產品擔任代言人，被問及近來「＃Metoo」熱潮，她慶幸在演藝圈多年真的沒有遇過性騷擾，「還是我神經太大條？也有可能是個性關係，所以沒被上下其手過。」她說自己是滿會保護自己的人，從小就很有自我保護意識，「應該是小時候在美國從很年輕、15歲就開始打工，常接觸大量異性、不同年紀的客人或工作人員，遇到覺得不舒服的言語，愈來愈會應對，知道怎麼擊退，也很會閃！」

莫允雯出席醫美產品代言記者會。（羅永銘攝）

莫允雯說，她以前打工最常擔任服務業的銷售員，舉凡超市、賣衣服、星巴克等都做過，從小就接觸那樣的環境，尤其賣衣服更容易有身體接觸或有需要拉近距離的服務，例如要介紹或拿衣服到試衣間給顧客，偶爾也會遇到過了線、越了界的言語騷擾，「但我因為很年輕就接觸，非常知道怎麼應對，何時應該離開那樣的環境、怎麼跟人保持距離，也很了解自己的舒適界線在哪裡」。

她覺得幸運的是，進演藝圈後，經紀人把她和同公司藝人、助理都保護得很好，笑說因為她的美女經紀人「很兇」，「我們合作10年，很多年前就有這樣的共識，你保護我、我保護你，我們是一對一起生存的夥伴！彼此都非常知道舒適界線在哪裡」。

她舉例，業界會有很多導演剛合作就喜歡約晚上喝一杯、聊角色，有人覺得出去喝個兩杯沒什麼關係，但有些人像她就不喜歡這樣，如果是劇組一群人一起聯絡感情OK，如果對方是說想要「單獨認識」或挑明「經紀人不要來」，就都婉拒，所以一開始可能會被認為難搞。

至於合作過的劇組，她完全沒遇過性騷，她笑說，可能自己就散發著一種「我不是可以被揩油」的氣息，而且拍戲都有執行經紀人跟著她，有任何需要接觸到身體的事，對方都會跳出來，「所以團隊的防衛意識也很重要」，且曾合作過男主角胡宇威、藍正龍都是正人君子，「和范少勳拍床戲，他比我還害怕，是我說沒關係你可以碰，張軒睿也是，我跟他說你可以親！」她認為，不管男生或女生，只要碰觸是讓你不舒服的，就要勇敢說「不」。

莫允雯透露自己之前這樣大笑被經紀人虧像「傘蜥蜴」。（林淑娟攝）

她獲邀擔任醫美產品的台、港代言人，不過她說自己是「不打臉、打脖子」，因為沒有很喜歡臉是完美無瑕的狀態，覺得會失去很多溫度，尤其身為演員，保有溫度很重要，如果發現好像有一點點淚溝、笑起來有一點魚尾紋，反而更符合角色的需要，她甚至也很喜歡自己的小雀斑，「脖子反而是會讓我焦慮的地方！因為我脖子皮膚特別薄，擦再多保養品都沒用，大笑時筋和紋路明顯，照片經常都要『修』一下」，一旁的經紀人爆料她大笑時脖子的筋和紋路明顯到就像是「傘蜥蜴」，讓她哀嚎：「妳霸凌我！」1周前親自體驗了她代言的產品，「現在是小美人魚了！哈！」

莫允雯現在對自己的脖子很滿意。（林淑娟攝）

莫允雯說，幾年前大家做醫美還要偷偷摸摸、覺得不好意思，「但其實想讓自己更好、更舒服自在怎麼了嗎？」私下不工作時的她喜歡愈自然愈好，大部分都是沒化妝的狀態，因為她不追求完美無瑕，「每個人都有自己容貌焦慮的點，我的容貌焦慮在脖子和水腫 。」

她透露去年底因為做了凍卵，身體對打賀爾蒙針的反應過大，導致賀爾蒙失調，腹部、手臂 、腿都水腫，足足胖了5公斤，當時的她焦慮到甚至只要有工作定裝的前一天，都會焦慮到大哭，至今還有3公斤不管怎樣努力都完全瘦不回來。她看了中醫、西醫、營養師，營養師提醒她「陷入某種執著就會陷入惡性循環」，她開始面對它、了解它、理解自己的壓力與焦慮，並調適自己的心情，就好多了。

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