112學年度個人申請14日公告統一分發結果，台灣大學透露有學生放棄台大醫學系，選擇就讀北醫牙醫系，而且當初連台大牙醫系都沒填，讓校方十分詫異，而這名引發台大關注的考生也隨之曝光，是就讀台北市東山高中的陳柏均，她說非常感謝台大師長肯定，自己對牙醫很有興趣才選讀北醫牙醫，希望在有興趣的領域發展。東山高中則表示尊重學生選擇，祝福陳柏均未來就學、就業一切順利。

陳柏均錄取台大醫學系、北醫醫學及牙醫系、中國醫中醫系及陽明交大電機共5間校系，更是北醫牙醫系和中國醫中醫乙組雙榜首。至於為何選擇讀北醫牙醫系，陳柏均說，她尤其喜歡鑽研牙醫必備的雕塑技能，因此對牙醫系有興趣，雖然很開心受到台大師長肯定，但自己仍想往有興趣的領域發展。

台灣大學透露有學生放棄台大醫學系，選擇就讀北醫牙醫系，原來該位學生是台北市東山高中學生陳柏均。（東山高中提供）

她也感謝東山高中師長鼓勵跟指導，即使錄取最高榮譽系所，師長們仍讓自己順著當下心意去試人生的路，萬分感謝學校栽培與包容。

東山高中教務主任張師豪表示，由於陳柏均學測全科滿級分，校方特別留意她的志願選填情形，雖然陳提過自己對醫學系也滿有興趣，可是更喜歡操作齒模模具及雕塑，才想選讀牙醫系，校方得知後雖然感到驚訝，但也尊重學生選擇，祝福陳柏均未來升學、就業都順順利利。

東山高中表示，該校一向積極落實課綱精神，提供同學多元學習的機會，並鼓勵同學多參加各類競賽及活動，除了充實學習歷程外，也可以學習更多元的才能。最重要的是培養獨立思考的能力，提升自我、擴展視野。