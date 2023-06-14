新竹縣警察局14日舉辦112年警察節慶祝大會，由縣府秘書長陳季媛代表縣長楊文科，逐一表揚39名受獎人員，並代表楊文科允諾，會逐一補足人力、設備，守護新竹縣的治安與交通。

陳季媛表示，明天（6月15日）是警察節，這一天警察們無法放假、補假，看起來和平常沒什麼不同，也可以說每天都是警察節，警察全年無休、24小時輪班，「有你們真好，辛苦了！」

陳季媛並說，在警察局長林信雄上任時，楊文科縣長交付一項任務，就是希望恢復原有派出所的運作，在林信雄局長帶領下，也不負眾望，在今年5月1日恢復運作，讓鄉親們都能安心。

由於新竹縣人口不斷增加，陳季媛也代表楊文科許諾，會在3年內逐步補充警力、設備，守護新竹縣的交通與治安。

今年獲得模範警察表揚的為偵查佐邵中星及偵查佐邱國書，其中邵中星自2008年至新竹縣服務並考上偵查佐，去年與其他單位共同偵辦一起大麻案件，查獲上百株新鮮大麻，令他印象深刻。

獲頒刑事鑑識楷模為警務員邱致霖、偵查佐雷孟儒，邱致霖分享曾參與一起工廠失竊4000多萬現金，當時颱風來臨，他在保險箱發現一只濕淋淋的手套，懷疑是竊賊偷竊時不慎留下，後來循線果真查獲嫌疑人，一舉破案，讓他記憶猶新。

陳季媛除表揚模範警察、刑事鑑識楷模外，也逐一為查緝刑事案件有功人員、在職服務滿30年資深績優同仁掛上勳章，感謝他們為守護治安及交通所付出的心力與努力，使民眾擁有安居樂業、安全健康的生活環境，並期許警察同仁未來持續的貢獻所能，確保民眾生命財產安全，讓民眾對治安放心、交通順心。