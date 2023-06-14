國民黨台北市議員游淑慧今（14）日指控民進黨行政院政務顧問、神腦國際董事長鄭宏輝曾對女子親吻性騷，甚至在車上掏出生殖器示意口交，鄭宏輝則提出包括「不曾違背女性的意願做出任何逾矩的行為」等四點聲明。游淑慧對此直言，鄭宏輝已露餡了。

針對游淑慧的指控，鄭宏輝的四點回應包括一、不曾違背女性的意願做出任何逾矩的行為。這樣匿名的政治指控模式，是一種人格謀殺、謀取游淑慧個人選舉的政治利益。二、並非政治候選人，政治操作與攻擊大可不必。三、游淑慧個人選情艱困，用沒有證據、沒有當事人出面的匿名抹黑來博取聲量，傷害他人名譽，這種行為應該被社會譴責！四、願意主動接受任職單位與司法的全面調查，但不會屈服於政治操作和抹黑。相信司法調查將會還清白。

對此，游淑慧也在臉書反擊，她提到鄭宏輝的回應稱「我不曾違背女性的意願做出任何逾矩的行為」，其實已經露了餡，他沒有直接否認自己曾經做出的行為，而最後的浮木是有沒有「違背意願」。游淑慧強調，受害者清楚交代，當時同車的兩男一女，另一位男性是鄭宏輝聘僱的座車司機，她第一時間不敢嚴詞拒絕，負隅頑抗，只能虛以委蛇，那是為了求生委屈，呼籲鄭宏輝「真的不要再拗」。

游淑慧表示，鄭宏輝的四點聲明中，其中三點出現「政治」，一點寫到「選情」，反映出鄭宏輝極力想要把這件事導向選舉操作，不過游淑慧也奉勸鄭宏輝別把自己想得太重要。游淑慧諷刺表示，在她開完記者會結束兩個小時不到，行政院就解除鄭宏輝無給職顧問職，而交通部也宣布鄭宏輝神腦董事長的職務，將停職調查，「看來你的清白，民進黨政府已經做出心證」。

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