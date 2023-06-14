日籍女星廣末涼子今(14日)坦承出軌米其林名廚鳥羽周作，並宣布演藝事業「無限期停工」，據傳是日媒預告公開更多不倫內幕，才讓她改口認了此事，沒想到該媒體並沒有要放過廣末涼子，直接公開兩人的偷情日記，還有知情人士加碼爆料，廣末涼子打算和老公離婚，選擇和鳥羽周展開全新的兩人生活。

廣末涼子坦承出軌並公開道歉後，風波並未就此平息，《週刊文春》緊接爆出她和鳥羽周作的偷情日記，只見內容記載著對彼此訴說的濃濃愛意，像是廣末涼子表示會因為分離感到寂寞，鳥羽周作則感性告白回應：「我只想讓妳幸福，想跟妳在一起。請永遠不要忘記我」，足以見得兩人愛得像乾材烈火一般，似乎一發不可收拾。

廣末涼子坦承對現有婚姻的無奈後，更透露從鳥羽周作的身上找到感情的依靠，她提到因為對方的緣故，才認真追求愛情，即便無法24小時待在對方身邊，仍覺得此刻是相當幸福；根據知情人士透露，廣末涼子即便得知出軌一事將被揭穿，仍沒打算和鳥羽周作分手，甚至有意和老公離婚，並從演藝圈就此引退，和男方展開全新的生活。

不過廣末涼子發表聲明，坦承由於自己輕率的行為，造成男方家人痛苦的心情，讓她感到內疚，至於鳥羽周作強調正在反省，往後會對家人盡力贖罪，是否意謂這段插曲將就此畫下句點，就等時間來證明一切。