「華人電音教父」羅百吉日前曬出6年前2輛超跑停放人行道的照片，被百萬YouTuber「Cheap」痛批：「有夠噁心，跟朱學恒差不多」，此話一出讓羅百吉氣炸，發文怒批Cheap，不過事件出現逆轉，羅百吉昨（13日）曬出與Cheap合照，透露對方道歉並達成和解，Cheap也發文：「我必須跟百吉哥道歉，不該罵他是朱學恒」。

羅百吉日前在臉書曬超跑停人行道照，被網友提醒後不滿槓上，還被Cheap批自私「有夠噁心，跟朱學恒差不多」，惹得羅百吉喊告，不過，羅百吉昨則曬出與Cheap合照，透露對方道歉並達成和解，羅百吉指出，兩人在意的點不一樣，Cheap關注違停，他則在意對方用網路霸凌的方式，來宣導交通議題。

羅百吉表示，他最討厭行車不禮讓走在斑馬線上的人，但自己也是一般人，在一位難求的環境難免會犯錯，他認為問題解決要從都市計劃改革做起，「必須從都市計劃改革、罰款制度，才能從根源解決問題」。

Cheap也發文：「我必須跟百吉哥道歉，不該罵他是朱學恒，而百吉也承諾，不會再把車子停到人行道，並會一起為人本交通努力」，並為拿違規停車跟性騷擾案做比較道歉，2人算是不打不相識，羅百吉甚至答應Cheap，擔任8月27日行人大遊行的DJ。