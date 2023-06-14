首創花型檸檬塔的人氣甜點品牌creammm.t邁向⼗週年，嘗試跳脫甜點的世界，以「花點時間＋mmm」為題，體現品牌中mmm的內涵包括原創、藝術、分享，吃甜品的同時也是享受一種優雅氛圍。品牌近日⾸度跨界與剪紙藝術家Wuba聯名合作，結合人文甜點與紙物藝術，打造十週年限定版的花器禮盒，更規劃全台快閃巡迴活動，將走進人群貼近日常。

creammm.t 十週年所打造的開放式展藝空間及各式各樣的紙物花藝，讓人猶如置身花店般。（creammm.t提供）

creammm.t快閃首場將於台北誠品南西登場，「＋floral.⾏動花店」快閃活動以花店為設計靈感，開放式的展藝空間，各式各樣的紙物花藝，揉合現代感十足、極具帶入感的唯美花車設計，讓人猶如置身花店般的完美呈現。現場另有極具代表性的品牌牆，可與同行好友拍照打卡，自23日起將駐點北、中部的每座城市，透過游牧式的巡迴場，邀請大眾花點時間，體驗經典。

creammm.t 與剪紙藝術家Wuba合作花器禮盒限定上市，580元。（creammm.t提供）

與剪紙藝術家聯名推出的creammm.t X Wuba 甜點花束，廣邀大家體驗DIY紙物花藝，同時享受檸檬塔的酸甜滋味，雙重綻放美妙的視覺、味蕾享受，以「共創花藝行動」呈現甜點與花藝的日常陪伴，慶祝creammm.t十年美好。