由影壇巨星周潤發（發哥）、袁詠儀領銜主演的電影《別叫我“賭神”》，是發哥暌違5年在台上映的電影新作，日前他帶著劇組參加第25屆上海國際電影節，意外與昔日搭檔奧斯卡新科影后楊紫瓊相見歡，兩人曾在大導演李安所執導的經典武俠名作《臥虎藏龍》中合作演出，此次戲外相見，再度掀起影迷們的一波番討論。

《別叫我“賭神”》選擇在澳門實地取景拍攝，勾起了發哥無限回憶，他表示自己80年代曾在澳門拍過《天王群星會》和《上海灘》，為拍攝新片重回舊地感到格外親切：「澳門雖然跟過去相比有了很大變化，但好的風景和事物還是不變。」

周潤發拍攝《別叫我“賭神”》，掀起港片影迷回憶殺。（龍祥提供）

發哥與袁詠儀作為香港電影黃金歲月最具代表性的兩位巨星，此次在《別叫我“賭神”》中首度合作，讓不少影迷驚呼夢想化作現實，而袁詠儀也表示，這次與自己的偶像發哥的合作，算是「終於圓夢」。

據瞭解，袁詠儀剛出道參選港姐時，就受到了發哥的照顧和幫助，所以對發哥一直都非常尊敬，更將發哥當作自己事業上的偶像。後來袁詠儀大紅大紫，但始終記得發哥的提攜，也一直非常希望能與偶像合作，沒想到一等就是30年，如今兩人終於同框，首度搭檔也成為電影一大看點。