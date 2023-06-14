台北市義勇消防總隊第三大隊第三特種內湖中隊幹事陳廣永，及內湖救生分隊隊員郭文窓日前前往澎湖旅遊，在上午7時許目擊一名女子過馬路時突然倒地，熱心的陳員及郭員立即評估女子生命徵象，發現女子無意識、呼吸及脈搏，判斷為 OHCA 後，陳員立即實施心肺復甦術進行急救，郭員撥打 119 報案，並指揮在旁民眾協助至鄰近飯店拿取 AED，經實施心肺復甦術2分鐘後，女子恢復自主呼吸，兩人持續觀察女子狀況直至救護車到達，與救護人員交接患者狀況後， 交由救護人員送至醫院治療。

兩名義消見女子倒地，立即幫忙急救。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市消防局特別頒獎表揚兩位熱心的義消，消防局表示，陳廣永於2009年加入北市義勇消防總隊，至今已有14 年資歷，現擔任義消第三特種內湖中隊幹事；郭文窓於2019年加入北市義勇消防總隊，至今已有4年資歷，現擔任義消內湖救生分隊隊員。

兩員為了精進個人學能及技術，這兩年皆利用休假參加 消防署委託北市消防局辦理義勇消防人員基本救命術及創傷止血(帶)訓練，消防局表示，兩員這次發揮所學即時伸出援手，展現強烈責任心與使命感，成功救援民眾，處置流程深獲讚揚。

北市消防局表揚兩名熱心救人的義消。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

消防局指出，政府的力量有限，民間的力量無窮，希望能號召更多的熱心民眾加入義消，強化北市救災能量，建構優質的「安全、安心」城市。