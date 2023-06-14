鼎基為全球前三大TPU薄膜產品供應商，並整合上游TPU造粒至下游TPU產品，具一條龍式生產技術；產品包括TPU薄膜、密封件、管帶；高機能薄膜產品主應用在成衣、戶外用品、車用三大類。

在預期美系客戶已穩定出貨利潤較高的醫療薄膜及具精密塗層的PPF訂單有望增長，產品組合優化，營運走堅提振。

鼎基透過北美分公司開發車用、醫療等利基應用，目前汽車車漆保護膜主流材質為TPU、PVC兩者，惟TPU具環保概念，具高度抗腐蝕性、抗汙性，對於路面跳石、油汙噴濺、灰塵汙染等有損車漆之物質，能有效地進行隔絕，成為高階車款車漆保護膜的首選，TPU汽車保護膜成為鼎基積極發展產品線。

此外，鼎基北美分公司主導的微創機械手臂無菌保護套產品通過客戶嚴格認證。微創機器人手術系統為目前全球最先進的微創手術系統，已在全球許多國家中廣為使用，包含美國、歐洲和亞洲國家等。