新加坡裔美籍脫口秀演員謝必孜（Jocelyn Chia）在單口相聲表演中開9年前離奇失蹤的馬來西亞航空（Malaysia Airlines）MH370班機玩笑，惹怒馬來西亞人，如今大馬警方表示，要向國際刑警組織（Interpol）提出申請，以取得謝必孜的相關資料及所在位置，不過馬國警方的最新舉動也讓國民不滿，有大馬人批評太超過，不如省下時間來抓真正的罪犯。

畫面為新加坡裔美籍脫口秀演員謝必孜（Jocelyn Chia）開馬航玩笑的表演片段。

綜合香港《南華早報》、大馬《光明日報》、新加坡《聯合早報》等報導，新加坡長大目前已定居美國、由律師轉行的脫口秀演員謝必孜，上周在TikTok上傳一段在紐約曼哈頓喜劇俱樂部「喜劇地下室」（Comedy Cellar）的演出，結果引發爭議。

她的表演以星馬兩國間的歷史與關係為出發點，指出1965年新加坡脫離馬來西亞後，新加坡已崛起成為「第一世界國家」，馬來西亞卻仍是「發展中」國家。

她接著又吐槽馬來西亞人不能來新加坡，因為馬來西亞的飛機「不能飛」，她後續說明指的是2014年離奇失蹤的馬航MH370班機，見台下反應不一後，謝必孜接著說，「什麼，馬來西亞航班失蹤不好笑？有些笑話不好笑」，稱這個笑話會戳中新加坡人的笑點。

這段開馬航玩笑的影片引發大馬人怒火，美國有線電視新聞網（CNN）報導，大馬主要政黨「巫統」（United Malays National Organization, UMNO）旗下青年組織9日前往美國駐吉隆坡大使館抗議，痛斥遭受侮辱。

US comedian Jocelyn Chia won’t apologize after backlash over ‘hurtful’ Malaysia joke https://t.co/09cppSWKcN pic.twitter.com/lEhyouvl4t — New York Post (@nypost) June 12, 2023

新加坡則和謝必孜劃清界線，新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）發布推文表示，謝必孜的言論不代表新加坡人，他對她「可怕」的言論感到「震驚」，並為冒犯、傷害馬來西亞人抱歉。

謝必孜接受CNN專訪時表示，同樣的橋段已經持續表演1年半，期間都沒有發生問題，坦承如果不是在現場觀賞表演、而是單純看影片片段可能會有一些風險。

The Royal Malaysia Police are seeking Interpol's assistance to track down comedian Jocelyn Chia, says Inspector-General of Police Tan Sri Acryl Sani Abdullah Sani.



Read more at https://t.co/KYr22Odapw pic.twitter.com/J09G0fQGTM — The Star (@staronline) June 13, 2023

她說新加坡與馬來西亞長久以來有友好的競爭關係，這也是這段表演的基礎，她對馬來西亞並無怨恨之意，強調「吐槽」現場觀眾也是喜劇的文化。

針對謝必孜的爭議表演，馬來西亞全國總警長艾克里沙尼13日表示，將於14日向國際刑警組織提出申請，以獲取謝必孜的資料及「最新位置」，促進大馬警方的調查。他說警方已經轉錄「嫌犯」在相關剪輯影片中的談話，

#Malaysia’s police will seek the help of Interpol to locate comedian #JocelynChia, state media reported on Tuesday, as the outcry engulfing the American-born comic over a quip she made about missing Malaysian Airlines flight #MH370 refused to abate.#MH370ThePlaneThatDisappeared pic.twitter.com/KuUoj7Vn46 — Ifeng News (@IFENG__official) June 14, 2023

他說警方是援引刑事法典中涉及故意侮辱、挑釁和煽動、涉及不當使用網路設施或網路服務等罪名。

針對警方將尋求國際刑警協助，部分大馬人認為太過頭，網友Jacque Mike評論：「是哪個政治人物下令警察浪費時間？有這麼多其他罪犯需要逮捕，這只是一個蠢玩笑。」也有不少網友說，不如把時間拿來追捕涉入弊案的馬國富商劉特佐（Low Taek Jho）。

2014年3月8日，目的地為北京的馬航MH370班機從吉隆坡起飛後消失，機上239名乘客及機組員至今下落不明。