台灣MeToo浪潮持續延燒，今年元旦彰化一名陳姓鬼父，竟然趁著女兒同學到家過夜機會，以玩遊戲為由拿跳蛋伸進女兒同學衣褲內，撫摸臀部、陰部及胸部得逞，事後遭騷擾的少女返家向父母哭訴報警提告，近日彰化地院判決出爐，陳姓鬼父遭依「強制猥褻罪」處有期徒刑9月，緩刑4年。

這起事件發生在今年的元旦當天，遭猥褻的女學生到陳姓女同學家過夜，沒想到慘遭同學爸爸毒手，陳姓鬼父趁著女兒同學獨自在房間時，拿出跳蛋說要玩遊戲，不顧女學生掙扎反抗，伸手進去衣褲內強制猥褻得逞。

事情發生當下，女學生不斷掙扎反抗，事後逃回家中向父母哭訴並報警，才讓事件曝了光，女童家長得知以後憤而提告，法管審理時陳男自白認罪，承認對女兒同學下手，由於事發時女學生未滿18歲，法官依兒少法、及刑法依成年人故意對少年強制猥褻罪，判處陳男有期徒刑9月，緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，並沒收跳蛋。

事實上在面臨性侵或騷擾的當下，很難保全證據，有專家建議證據保全包括到醫院驗傷、保留衣物等證據，如第一現場沒有錄音、影，事發後向親友陳述也算是一種證據，無論電話、訊息，若是在公共場合發生，可向警方報案要求調閱監視器畫面，而通常當事人共通點都會「自責」，記得你「你沒有做錯任何事」，立即報警捍衛自身權益。