典型的自閉症類群障礙主要有社交互動障礙及重複固著行為模式兩大特徵，為恭醫院指出，若在5歲前積極治療發展語言能力，對自閉症類群障礙兒童未來的學習發展、人際關係和社交能力會有很大幫助。為恭醫院透過傳統中醫配合治療自閉症，主要是針對症狀的支持療法，另外可兼施以雷射針灸或小兒推拿治療，幫助腦部認知發育、語言發展和緩和觸覺高度敏感，減緩照護困難。

3歲的欣欣平時喜歡轉小汽車的車輪，經常可以自己玩一下午，到了吃飯時間，會固執地繼續玩而不吃飯，爺爺奶奶來訪想抱欣欣，他像被電到一樣，會大力掙脫，欣欣喜歡聽音樂，會隨音樂起舞，但若是問欣欣問題時，要他說話表達自己卻很困難。

為恭醫院兒童發展聯合評估中心醫師許瑜真解釋自閉兒行為模式。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

為恭醫院兒童發展聯合評估中心醫師許瑜真說，典型的自閉症類群障礙主要有社交互動障礙及重複／固著行為模式兩大特徵，若在5歲前積極治療發展語言能力，對自閉症類群障礙兒童未來的學習發展、人際關係和社交能力會有很大幫助。

頭份為恭醫院醫師陳曉平利用雷射針灸治療自閉兒。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

為恭醫院指出，除了西醫療法之外，傳統中醫配合治療自閉症，主要是針對症狀的支持療法，為恭醫院中醫科醫師陳曉平表示，古代中醫文獻中沒有「自閉症」的診斷名稱，但有類似的描述，如語遲、無慧、視無情、目無情等。古代中醫認為「自閉症」主要病機為先天不足、腎精虧虛；心竅不通、神失所養；肝失條達、升發不利，因而將病位定在心、肝、腎。臨床上常見證型有腎精虧虛、心肝火旺以及痰蒙心竅，中醫可開立相應補腎填精、清熱瀉火豁痰藥物，另外可兼施以雷射針灸或小兒推拿治療，幫助腦部認知發育、語言發展和緩和觸覺高度敏感，減緩照護困難。

陳曉平指出，雷射針灸是以低強度光能量，藉由提供穴位能量來調整經絡氣血及臟腑功能，從而達到袪除疾病、恢復健康的目的。相較傳統針灸，雷射針灸具有非侵入性、無痛、安全等優點，非常適合小兒、身體虛弱、容易暈針等病人。可刺激百會、四神囪、本神、神庭等穴位幫助認知；刺激頭皮語言區、耳穴心點、腦點可協助誘發語言。低強度雷射Low Level Laser Therapy(LLLT)可藉由細胞內粒線體的電子傳遞鏈，增加ATP的合成；可以改變神經傳導及再生，促進組織修護。

陳曉平進一步指出，過去有臨床試驗證實小兒推拿協助治療自閉症病人的觸覺高敏感有幫助，連續接受2年治療及觀察結果同時顯示病人的社交功能和眼神接觸都增加。大腦在學齡前發育速度最快、可塑性佳，對於發展遲緩來說，若能及早介入治療，不僅能避免將來不可逆的發展障礙，及早發現治療也能夠協助孩子建立語言、社交能力。臨床中治療過程中患兒家屬的配合非常重要，無論是哪一種早療方式，皆須反覆與持續的練習，才能達到理想的結果。