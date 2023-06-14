江怡臻強烈質疑賴清德辦公室造謠抹黑，並截圖賴選辦發言人戴瑋姍今（14）日臉書貼文。圖/江怡臻提供

針對賴清德選辦發言人戴瑋姍今（14）日臉書貼文指出「證明就是有被餵食巴比妥」一事，侯友宜競選工作室發言人江怡臻痛批，果然「做賊的喊抓賊」，這已經不是轉移焦點，根本就是像自首，找出焦點，身為賴辦發言人的戴瑋姍直指「幼兒被證實餵巴比妥」，顯示賴清德又再次刻意散佈假消息。

江怡臻指出，新北幼兒園疑餵藥案，毒從哪裡來？是誰講餵毒？5月14日新北市府接獲家長報案，隔天即送檢調，和家長一起等待調查結果，怎知兩個禮拜後，6月1日民進黨爆發連環性騷，賴清德兩度道歉，隔幾天，新北市的民進黨立委羅致政就開始講餵藥，議員黃淑君接力，公然講成「餵毒」，之後急轉直下，民進黨口中，個個都說是餵毒。

江怡臻說，今天戴瑋姍議員在臉書再次貼出，指「有家長在4/27就帶孩子去驗尿，藥物濃度檢測結果高達64，證明就是有被餵食巴比妥」，然而檢驗單上不只單位不清楚，甚至標示：64（-），這就是陰性，哪來的驗出？又哪裡可以看到「餵食巴比妥」，唯一清清楚楚的就是，戴瑋姍放假消息，假扮檢察官，再次造成社會恐慌。

對此，新北市政府也嚴正呼籲民代回歸理性，千萬不要看見黑影就開槍，甚至刻意扭曲、誤導，製造假消息，棄醫療專業而不顧，誤導社會大眾視聽。同時，新北市府強調，本案已進入司法偵查階段，有心人士此刻不應再以毫無科學根據的言論來干擾辦案，不僅無助於釐清事實，更會造成對家長和幼童的二度傷害。