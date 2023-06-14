2023「金片子大賽」活動代言人由去年甫拿下第57屆電視金鐘獎「綜藝節目主持人獎」的黃子佼擔任，已經8度連莊金片子大賽頒獎典禮主持人的黃子佼，今年首度擔綱代言人，興奮直呼：「我和金片子終於真真正正地合體啦！」

黃子佼形容8年來和金片子大賽的合作是雙方「情投意合」，並稱「為什麼這麼多年來我一直熱衷於這個充滿活力的比賽？因為短的剛剛好，不會太耽誤我看片的時間。第2個原因，每年都看到很多新世代的朋友拍出好看的片子，動畫也好，真人演出也好，還有很多大咖在短片中客串，很過癮！」

黃子佼融入主視覺元素與色彩中拍攝代言形象照。（台北市電影委員會提供）

代言人形象照的拍攝呼應本屆主題「Keep Rolling and...Action！」大玩抽象與未來的創意，運用光影投放與顏色的流動，讓照片更有生命力。拍攝現場黃子佼展現專業，豐富表情動作一次到位，他說：「必須有一種責任感，把人家要的都給他，把人家沒想到的也給他，把自己想像的也給出來，最後挑的素材才會炒出一盤色香味俱全的好菜。」

黃子佼也為形象照拍攝提供有趣點子，以15分鐘內徵件影像「短的剛剛好」發想，與自己很喜歡的短腿柯基犬一同入鏡拍照，開玩笑說：「有點後悔！ 大家都知道小孩跟動物是拍片的殺手，所有拍電視影集和電影的人都很怕這兩種生物！」被問到是否考慮投稿金片子大賽，曾嘗試拍電影的黃子佼直呼：「當導演太難了！」

他透露偶像劇教母柴智屏不斷鼓勵他導戲，回憶當年拍電影《愛到底》的忙碌，「我每天收工回家，腦子根本停不下來，還在想明天的分鏡，還在想3天後要去找吳克群做配樂，要怎麼跟他溝通，告訴他我想要什麼。」他苦笑說這些都是惡夢，「現在想起來都覺得好恐怖，因此我必須跟所有拍片的人致敬，我就當一個推廣者和影迷就好了。」

身為金片子大賽蟬聯8年的主持人，黃子佼相當肯定金片子大賽作品，「有一些作品專業到可以馬上進電影院」，他分析要以15分鐘的短片吸引評審是有難度的，一定要有極大的特色和魅力，才可以讓閱人無數的評審團喝采，他大方分享自己看片的喜好：「勇敢、前衛、奇幻、詭異、有創意，會特別吸睛！」

今年邁入進演藝圈35年的黃子佼，感慨表示作為主持人很難走向世界觀眾的目光，「不過演員可以因為一部戲走進奧斯卡，這代表演員真的有機會、導演真的有平台。」他鼓勵欲報名金片子大賽的創作者：「請珍惜，請好好拍片，替台灣和自己爭光，讓全世界看見你們的作品。」

台北市電影委員會自2011年起辦理「金片子」短片徵選活動，除吸引新銳創作者挑戰，近年影視圈重量級影人也紛紛投入參賽，前年金馬影帝李康生以《有風的日子，有雲》報名參賽，去年包括金鐘視后劉瑞琪、金鐘視帝屈中恆、金鐘迷你女配黃瀞怡（小薰）、台北電影獎最佳女配角百白、資深藝術家林鉅、億萬票房男星吳震亞等皆參與短片演出。

今年以15分鐘內的影像創意為號召，不受劇情、實驗、動畫、紀錄片等限制，將共同角逐「金片子首獎」（獎金新台幣 60 萬元）、「評審團大獎」（獎金新台幣 20 萬元）、「評審團特別獎」（獎金新台幣 10 萬元）等大獎。更特別設立「最佳紀錄片獎」鼓勵紀實影像的創作，以及多項鼓勵電影人才專業表現之個人獎、特別獎，總獎金高達102萬。

為協助創作者接軌國際，金片子大賽首度與韓國富川國際奇幻影展合作，今年入圍、獲獎之作品有機會列入明年富川影展影片。此外，富川奇幻影展今年於XL短片單元從「2022金片子大賽」之優秀短片中選入2部作品，分別為尤寧導演的劇情短片《浮游》，及李嘉蓉導演的動畫短片《One Way Ticket》。即將於今年11月登場的2023金片子大賽影展也將放映由富川影展推薦的2部短片。