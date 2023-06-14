警方攻堅破獲網路博奕詐騙水房。（警方提供）

（影片/ 王揚傑翻攝）

新北市刑警大隊日前接獲情資台南市安平區有網路博弈詐騙水房據點，案經深入追查發現，該不法集團與大陸地區機房成立聯繫群組，由大陸地區機房以線上博弈方式，邀不特定大陸人民下注簽賭，賭客如有獲利，即以不出金方式詐騙。日前警方前往攻堅逮捕3名嫌犯，搜索時發現1張籤詩，暗示將有一劫，但若能度過則一帆風順，偵辦警方私下說，壞事做多了，當然難逃劫數。

新北刑大專案小組經連日蒐報，確認不法集團據點後，日前持台中地方法院核發搜索票強勢攻堅，一舉搗破博弈賭博水房集團據點，當場逮捕藍姓犯嫌3人，並查扣平板電腦3部、手機9支、制式散彈槍子彈3顆等證物。

警方搜索時發現藍嫌向南投中寮鄉石龍宮求得的籤詩，寓意近期將有一劫，度過後即能一帆風順。員警私下說，壞事做多了，得不到老天爺的眷顧，當然是劫數難逃。偵訊後，全案依賭博罪、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。