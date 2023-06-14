行政院政務顧問、神腦國際董事長鄭宏輝今（14）日遭爆曾對女子親吻性騷，甚至直接掏出生殖器示意口交，雖然鄭本人強調從未違背女性意願做出任何逾矩行為，但行政院卻直接解聘其職位，引起網友議論紛紛，不解連基本調查都尚未進行，為何直接進行懲處。

國民黨台北市議員游淑慧爆料，鄭宏輝2021年某次餐敘後載受害者回家，結果竟親吻對方，甚至掏出性器官示意受害者替他口交，相關行為震驚各界，行政院火速解聘其無給職政務顧問，董事長一職也遭停職，待調查小組調查完畢後，若屬實將立即解職，若不實則會還鄭清白。

鄉民「shirman」在PTT政黑板發文質疑，此案是由第三者說出，除了受害者本人沒有現身、毫無實際證據外，被告還主張自己清白，但未經調查的狀況下卻直接把人給解聘，是否等同於邀請其他政黨進行攻擊，「我覺得不論指控是否為真，民進黨都應該做過基本的調查才對，怎麼會誰指控什麼，就火速無條件把被告懲處了？」

許多網友支持此論點，說「先停職可以，至少要第一次性平會開完再砍」、「現在可不是講什麼程序正義，Metoo早就變成政治鬥爭了」、「今天如果當事人承認道歉應該就有此事，問題是當事人否認，所以賴等於不相信自己人，相信沒有證據的敵方」。

不過也有部分網友持反對意見，稱「你首先要先確定她只跟游淑慧說」、「一定有風聲啦，車上有司機都敢獻XX的人」、「一定民進黨有收到，不然怎麽會相信游情資」、「會去掏懶X叫人吃的，怎麼可能第一次」、「這擺明民進黨早知道，所以不必去查」。

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