王姓男子得知陳姓老大持有一把貝瑞塔改造手槍，今年1月中向陳姓老大借用，2月1日行經大同區一處社區，正巧新北市海山分局員警在附近查案，見他形跡可疑欲上前盤查，但王拔腿狂奔，搖晃中因LV包包沒有扣好，槍枝差一點摔出，員警加速追趕逮人，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，檢察官依槍枝握把上的DNA，認定王男、陳姓大哥兩人共同持有，依法起訴2人。

王男將貝瑞塔改造手槍、7顆子彈放在Louis Vuitton背包內，行經大同區某社區外，遇到新北市的員警上前盤查，他心虛快步離開，但怪異動作讓員警起疑，加上他又拔腿狂奔，槍枝從LV包包露出一截，王男心虛，先將LV包丟棄在路邊，員警追捕一段距離逮人，並回頭找到被丟棄的槍枝。

王男被捕後供稱，槍枝是陳男所有，借給他使用，陳還交代使用完畢後要放回原處，而陳男在警局應訊時，坦承是去年9月、10月間，一名姓名不詳的男子交給他的，他再借給王男，但偵查中陳男改口，想到王男不僅傻到走在路上被捕，還不顧江湖道義將他供出，因而否認共同持有。

檢方根據陳、王兩人的供述，以及追捕過程中，員警提供的畫面，LV包原來背在陳男身上，以及DNA鑑定報告，其中4發子彈具有殺傷力，並建請法院依王男供述，當時不知背包內藏有手槍，提供槍枝來源是陳男借給他的，依法給予王男減刑。