運動家球迷在反抵制日當天踴躍進場。（美聯社）

連拿下2個系列賽的運動家，氣勢旺到連全聯盟戰績第一的光芒也擋不住，今（14日）靠著7、8兩局打下2分超前，最終運動家以2比1逆轉光芒，寫下7連勝驚人紀錄，也讓他們以些微勝率，將爐主位置交接給皇家。

運動家主場迎戰龍頭光芒，兩隊都啟用假先發應戰，卻意外形成低比分投手戰，5上光芒率先突破僵局，馬格特（Manuel Margot）揮出左外野滾地安打，送回壘上跑者希瑞（Jose Siri），7局下運動家由隊內最佳打者若克（Brent Rooker）二壘安打追平比數。

8局上光芒一度有著無人出局攻佔二壘的超前機會，卻遭霍肯哈里斯（Hogan Harris）一一化解攻勢，霍肯哈里斯是假先發的第二任投手，他繳出7局挨4安只丟1分。驚險渡過失分危機後，8局下運動家卡洛斯裴瑞茲（Carlos Perez）在三壘有人時擊成滾地球，雖然光芒三壘手帕雷德斯（Isaac Paredes）將球撲下，但球未能接進手套掉了出來，讓三壘上的快腿羅瑞亞諾（Ramon Laureano）見機奔回本壘得分，運動家9上推出老將梅伊（Trevor May）成功把關，奪下本季最長7連勝。

運動家去年以平均9973名進場人數排在墊底，本季初雖然有所成長，仍然是敬陪末座，運動家球迷對於球隊管理階層和未來方向感到厭惡，決定在今日對陣光芒的比賽發起「反抵制運動」，現場湧入多達27759名觀眾，成為運動家球場本季最多來客數，球迷以行動來表明並非不支持，而是球隊實在太差勁！