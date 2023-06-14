高市府為打造南高雄黃金海岸，以及優質的海岸休憩環境，市府水利局自2021年起推動林園海岸線中芸漁港至爐濟殿公園海堤整建，並計畫分期整治，總經費約2億元，將布散在海堤上養殖魚塭管線一併收納至海堤內、綠化環境，整體工程預計2025年完工。

高雄市長陳其邁在一次到林園區視察時，就曾經叮囑相關人員要做好環境規畫，收納管線。水利局表示，港仔埔排水至爐濟殿公園約有2公里海堤，養殖民眾為汲取海水，從海邊架設管線至魚塭使用，現況海堤上除了抽水馬達外，還有各式養殖業的管線交織重疊林立，嚴重影響海岸景觀及生態。

高市府水利局自2021年起推動林園海岸線中芸漁港至爐濟殿公園海堤整建，圖為第一期工程改善前。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

為改善現況雜亂的海岸景觀，經濟部水利署與市府攜手合作，辦理中芸漁港以東至爐濟殿公園約1公里海堤改建工程，因涉及私有土地取得，工程分3期進行，第1期工程的「西汕路214號往西約220公尺」已於今年2月完成，目前做第2期工程，接續海堤整建，已獲經濟部水利署補助辦理，已於5月開工，預計2024年完工，另第3期工程延續至爐濟殿公園的設計作業中，預定於明年開工。

整體工程完工後，老舊海堤改建、養殖管線馬達收納、增設休憩空間，並將現有堤防內狹窄道路由單車道拓寬為雙向可會車的寬度。此外，為豐富海岸廊道生態多樣化，將種植馬鞍藤、大葉欖仁，增加綠化面積。水利局未來將持續向中央爭取中芸漁港往西至港仔埔排水海岸環境改造，預期完成後將串聯海洋溼地公園至爐濟殿公園等景點，除提供當地居民良好休憩場所，盼帶動觀光效益。