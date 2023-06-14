大陸歌手張恒遠2013年參加音樂節目《中國好聲音》第二季出道，去年才與在同節目認識的另一名女選手畢夏結婚生下一子，不料，今（14）日卻傳出他因罹患黑色素瘤病逝，享年36歲，妻子畢夏在稍早發布訃聞，表示老公將18日上午出殯安葬。

張恒遠去年才與妻子畢夏結婚。(圖／擷取自畢夏微博)

張恒遠離世消息曝光後，先是曾參加同節目的隊友李雅稍早發文證實，「真的不敢相信，和張恒遠師兄第一次見面是在比賽後參加新歌巡演，我們在演唱會是pk對手，後來還一起聚餐過，他和他的音樂一樣，直爽，豪氣，希望他在另一個世界得到安寧，我們，都會記得他。RIP」接著，畢夏悲慟在朋友圈發布訃聞，「夫張恒遠因病醫治無效，於2023年6月14日晚8:58分不幸辭世」。

然而，畢夏提到張恆遠生前最掛念的事，由於老公生前受到許多老師、親友的照顧和提攜，因此他到生命最後一刻仍沒有忘記「彌留之際更是多次提及此生無以為報，甚為遺憾。在此，請允許我代恒遠向各位鞠躬致謝，以了卻他的最大心願，希望能讓他瞑目」。

此外，過去節目中的導師汪峰心碎發文坦言，前幾天才得知徒弟罹病，「那種心痛無以言表，此刻他去了一個美麗、寧靜的地方，不再有疾病與世事的痛楚」也表示，會負起照顧畢夏母子的責任，「你們都要好好的，這也一定是恒遠最後最深的心願。老師答應過了，無論是怎樣的困難，都會幫你。恒遠，一路走好，天堂裡依然有你的歌聲飄蕩……」。